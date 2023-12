"Canto di Natale": Torna in scena al Teatro di Cestello "Canto di Natale" di Charles Dickens torna in scena al Teatro di Cestello con una messa in scena fiabesca. Marcello Ancillotti propone una lettura ricca di scenografie e costumi, con scene e costumi curati da Cecilia Micolano. Info e prenotazioni: 055 294609.