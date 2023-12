Cantieri della tramvia zona Libertà. Interventi notturni domani dalle 22 nel tratto iniziale di viale Don Minzoni

Procedono i lavori della realizzazione della linea tramviaria nel tratto tra la Fortezza da Basso e piazza della Libertà-San Marco. Da domani, in orario notturno, sono in programma nel viale Don Minzoni alcuni interventi relativi alla linea di contatto della tramvia. Sono previsti a tale proposito restringimenti di carreggiata praticamente per tutta la notte con inizio alle 22 di Capodanno e termine alle 5 di martedì 2 gennaio tra piazza della Libertà e via Giacomini, con una corsia residua per la circolazione, che in quelle ore non dovrebbe essere particolarmente sostenuta. Si invita comunque a prestare particolare attenzione.