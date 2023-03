Firenze, i cantieri che scattano da oggi

DIversi i cantieri in città

Firenze, 20 marzo 2023 – Un nuovo allaccio alla rete del gas in via del Giardino Serristori e lavori per una infrastruttura in via delle Panche. Ma anche la posa di cavi in fibra ottica in viuzzo di San Vito. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via da oggi sulle strade di Firenze con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco. In via del Giardino Serristori inizieranno oggi i lavori per un nuovo allacciamento alla rete di distribuzione del gas. La strada sarà interrotta da via dei Renati a via di San Niccolò. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via dei Renai e diretti in via Giardino Serristori: via dell’Olmo-via di San Niccolò. Termine previsto 25 marzo. Sempre da oggi in viuzzo di San Vito sono in programma lavori per la posa di cavi in fibra ottica. Fino al 25 marzo saranno in vigore divieti di sosta e transito da via di San Vito a fondo strada. In via di San Vito previsti divieti di sosta. In via delle Panche è prevista la chiusura del tratto via delle Gore-via delle Panche. Sarà istituito poi un senso unico in via Grifeo da via delle Gore verso via di Quarto. In via Allori per effettuare la manutenzione di un impianto pubblicitario su un tetto da oggi fino al 22 marzo in orario 9-13 la strada sarà interrotta tra via Garfagnana e viale Guidoni. Percorso alternativo per i veicoli di altezza inferiore ai 3,50 metri: via Garfagnana-via di Carraia-via Geminiani-viale Gori-viale degli Astronauti-viale Guidoni. Itinerario alternativo per i veicoli altezza superiore ai 3,50 metri: via Garfagnana-via Allori-via Baracca-via Orazio Vecchi-via di Novoli-via Valdinievole-viale Guidoni. Interventi al via anche in via dei Federighi-via della Vigna Nuova, via dell'Agnolo, Borgo Tegolaio, via Taddea, Borgo Albizi, via dei Pandolfini, via dei Bardi.