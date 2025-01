Canottieri Firenze, nuovo pontile. Sicurezza e qualità migliorate contro le piene dell’Arno

"Un punto di ripartenza fondamentale per una società che dal punto di vista agonistico ha scritto pagine importanti", così l’assessora Letizia Perini ha commentato l’inaugurazione del nuovo pontile della Canottieri Firenze all’impianto dell’Anconella, in riva sinistra dell’Arno. Una piena aveva gravemente danneggiato il pontile e così il Comune ha deciso di realizzarne uno nuovo con standard più elevati per qualità e sicurezza. "L’obiettivo è aprirci anche ad altre realtà di quartiere e avviare sinergie per portare sempre più giovani a fare sport", ha detto il presidente Michele Nannelli.