Cani che sporcano. Scatta la linea dura

Multa fino a 500 euro a chi non raccoglie la cacca del cane. E le multe scattano non soltanto per coloro che non raccolgono gli escrementi, ma anche per chi viene trovato sprovvisto di sacchetto e paletta e contenitore d’acqua. Il sindaco Roberto Ciappi (foto) ha appena sottoscritto un’ordinanza valida fino al 31 dicembre rivolta ai proprietari e ai conduttori di cani a qualsiasi titolo. I proprietari o chiunque abbia i cani in custodia sono quindi tenuti a rimuovere gli escrementi e a ripulire l’area sporcata con gli strumenti idonei. Il divieto va ad integrare il regolamento di polizia urbana.