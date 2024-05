Candidati, confronto vicino. Boom di domande dei lettori

Firenze, 27 maggio 2024 – Il conto alla rovescia è iniziato. Giovedì, 30 maggio, alle 21, l’appuntamento è nella sala rossa del Palacongressi di piazza Adua a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella e della Fortezza da Basso.

Qui, nel dibattito organizzato da La Nazione i dieci candidati a sindaco saranno chiamati a presentare le loro idee per la città del futuro. Intanto al nostro indirizzo di posta elettronica continuano a fioccare mail di lettori con domande relative ai progetti degli aspiranti primi cittadini. I temi sono i più svariati. Dalla manutenzione dei manti stradali dissestati all’emergenza asili nido. Dal problema del caro affitti alla gestione dei cantieri.

Il formato scelto per il confronto è quello del dibattito cosiddetto "all’americana". E cioè sorteggio alle urne per scegliere l’ordine di intervento dei candidati. Quindi cinque argomenti, cinque domande, un minuto per ogni risposta, 30 secondi di replica da giocarsi in due bonus a scelta. Infine un minuto per l’appello finale al voto. A formulare le domande un gruppo di cronisti de La Nazione, mentre a introdurre il dibattito sarà Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Resto del Carlino e Il Giorno.

Sul palco ci saranno Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze); Eike Schmidt (FdI, Lega, Forza Italia, Eike Schmidt Sindaco); Stefania Saccardi (Italia Viva, Psi, Libdem); Cecilia Del Re (Firenze democratica); Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale); Andrea Asciuti (Firenze Vera); Alessandro De Giuli (Firenze rinasce); Francesco Zini (Firenze cambia); Francesca Marrazza (Ribella Firenze) e Lorenzo Masi (Cinque stelle).

Per le domande da suggerire scrivere alla nostre mail [email protected] o [email protected]