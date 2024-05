Elezioni Firenze, il dibattito tra i candidati con La Nazione: fai la tua domanda

Firenze, 24 maggio 2024 – Un appuntamento da non perdere per conoscere da vicino i dieci candidati a sindaco di Firenze. La Nazione organizza per giovedì 30 maggio alle 21 il dibattito per capire i programmi di coloro che si sfidano per la poltrona di primo cittadino. La location è quella del PalaCongressi di piazza Adua, con 1200 posti di capienza.

I protagonisti

Sul palco ci saranno: Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze); Eike Schmidt (FdI, Lega, Forza Italia, Eike Schmidt Sindaco); Stefania Saccardi (Italia Viva, Psi, Libdem); Cecilia Del Re (Firenze democratica); Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale); Andrea Asciuti (Firenze Vera); Alessandro De Giuli (Firenze rinasce); Francesco Zini (Firenze cambia); Francesca Marrazza (Ribella Firenze); Lorenzo Masi (Movimento Cinque stelle).

Le regole

I candidati avranno un minuto a testa per rispondere, un fuoco di fila di domande del pool di cronisti, gli interventi del pubblico e la possibilità, per i candidati, di ‘giocarsi’ due bonus a scelta per replicare ai propri contendenti. Per quanto riguarda l’ordine di intervento, lo stabilirà un sorteggio: cinque argomenti, cinque domande, un minuto per ogni risposta, 30 secondi di replica da giocarsi in due bonus a scelta, 1 minuto per l’appello finale al voto.

Fai la tua domanda

Per dare modo di partecipare al confronto chiediamo ai nostri lettori di scrivere alla nostre mail [email protected] oppure [email protected]) la o le domande che vorrebbero rivolgere agli aspiranti sindaco. Farlo è semplice: basta inviare la mail con la domanda, nome e cognome di chi la formula e un recapito per essere ricontattati dalla redazione di Firenze. Ne selezioneremo alcune e chiederemo ai cittadini prescelti di salire sul palco insieme a noi per formularla direttamente ai candidati.