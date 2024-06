Consiglio Toscana, l'aula commemora Massimiliano Pescini

Firenze, 12 giugno 2024 - Massimiliano Pescini "mancherà tanto a tutti noi, mancherà la sua capacità di saper ascoltare, di saper tendere una mano nei momenti più difficili, di costruire rapporti umani, perché prima del collega mancherà l'uomo". Lo ha affermato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, aprendo la commemorazione di Pescini, consigliere Pd scomparso prematuramente lo scorso 25 maggio. In aula la compagnia Marina con la figlia Giulia e i genitori Silvano e Manola; sul suo scranno vuoto, un mazzo di fiori. "Voglio prendere un impegno insieme ai colleghi a cui lascerò dopo di me la parola - ha aggiunto -, vorrei tenerlo vivo tra di noi, tenere vivo il suo impegno e il suo esempio. Troveremo i modi e le forme nelle prossime settimane di lasciare un segno tangibile di quello che era Massimiliano. Mi piacerebbe farlo con tutti i colleghi di gruppo, con il presidente Giani, con i sindaci che gli hanno voluto tanto bene, ma soprattutto con la sua famiglia che amava tanto. Un segno che non è per noi, ma per chi verrà dopo di noi, per le ragazze e i ragazzi, che esiste la buona politica: e Massimiliano la incarnava". Per il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, "la politica, che era l'arte della mediazione del mettere d'accordo tutti, sta trasformandosi progressivamente in polemica, in dura rottura: Massimiliano era l'antitesi di tutto questo, era il volto bello e buono di una politica che invece cerca il dialogo".