Il dibattito de La Nazione. Tramvia, asfalto, verde e traffico, piovono le domande dei lettori

Firenze, 25 maggio 2024 – Dai manti stradali dissestati, quelli nei quali almeno una volta qualcuno lascia un cerchione o, peggio, una caviglia. Fino a come sia possibile rivoluzionare i progetti in costruzione delle nuove linee tramviarie. Ma come aumentare il numero di asili nido, ridurre la tassa sui rifiuti e migliorare i tempi semaforici sui viali in uscita dalla città. É solo un assaggio delle domande inviate dai nostri lettori ai candidati sindaco in vista del dibattito organizzato da La Nazione per il 30 maggio alle 21 nella sala rossa del Palacongressi in piazza Adua. Il formato scelto è quello del dibattito all’americana: sorteggio alle urne per scegliere l’ordine di intervento, cinque argomenti, cinque domande, un minuto per ogni risposta, 30 secondi di replica da giocarsi in due bonus a scelta, 1 minuto per l’appello finale al voto. A formulare le domande sarà un gruppo di cronisti de La Nazione, mentre a introdurre e coordinare il dibattito sarà Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Resto del Carlino e Il Giorno. Ma ad essere protagonisti saranno anche gli interventi del pubblico e dei lettori.

A rispondere saranno i dieci candidati a sindaco che avranno la possibilità di convincere il pubblico e rispondere alle sue domande. Sul palco ci saranno: Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze); Eike Schmidt (FdI, Lega, Forza Italia, Eike Schmidt Sindaco); Stefania Saccardi (Italia Viva, Psi, Libdem); Cecilia Del Re (Firenze democratica); Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale); Andrea Asciuti (Firenze Vera); Alessandro De Giuli (Firenze rinasce); Francesco Zini (Firenze cambia); Francesca Marrazza (Ribella Firenze); Lorenzo Masi (Movimento Cinque stelle).

Per dare modo di partecipare al confronto chiediamo ai nostri lettori di scrivere alla nostre mail [email protected] oppure [email protected] la o le domande che vorrebbero rivolgere agli aspiranti sindaco. Farlo è semplice: basta inviare la mail con la domanda, nome e cognome di chi la formula e un recapito per essere ricontattati dalla redazione di Firenze. Ne selezioneremo alcune e chiederemo ai cittadini prescelti di salire sul palco insieme a noi per formularla direttamente ai candidati.