Campo di San Giusto. Oggi l’inaugurazione

Intanto oggi si muovono i primi passi per la realizzazione di un nuovo campo da calcio in città. E’ prevista alle 17,30 l’inaugurazione del nuovo manto erboso a San Giusto. Ci saranno l’assessore allo Sport, Salvatore Saltarello, il presidente dello Scandicci, Fabio Rorandelli e quello del San Giusto Calcio, Massimo Chiossi. Si tratta del solo campo, omologato per la Serie D, che arriva senza le tribune e le atre strutture necessarie all’omologazione per poter disputare le partite del campionato nazionale dilettanti.

Su questo l’amministrazione sta lavorando con le società sportive per realizzare le strutture in modo da restituire alla città di Scandicci un impianto sportivo adeguato. Sistemato il campo dello Scandicci, arriverà il momento anche di pensare a un palazzetto dello sport, visto che quello attuale è obsoleto e non a norma per ospitare le partite della A1 di Volley femminile della Savino del Bene, che infatti si è trasferita al PalaWanny. E sul tavolo resta anche la questione piscina. Quella delle Bagnese non è adeguata, ma l’amministrazione ha da almeno 20 anni in programma la costruzione di una nuova vasca. L’aveva affidata alle opere di urbanizzazione del mega Piano edilizia economica popolare da 300 appartamenti di Badia a Settimo, ma non è stata mai costruita.

Il Comune ha così introitato la fidejussione dopo una lunga battaglia legale, e adesso si trova di fronte all’obbligo di realizzarla ma ha una somma di denaro a disposizione che, forse, era adeguata per i primi anni 2000, e la consapevolezza di dover aggiungere un bel po’ di denaro.