Campo di calcetto della Zambra Dominano abbandono e degrado

di Sandra Nistri

"Il campo di calcetto della Zambra è in stato di abbandono da anni così come gli spogliatoi ed è una cosa che dispiace anche perché la struttura sportiva è intitolata ad Andrea Braschi, un ragazzo del quartiere scomparso prematuramente molti anni fa in un incidente stradale". La questione è stata portata in consiglio comunale da una interrogazione della Lega che, con il consigliere Maurizio Vitrano, ha chiesto all’amministrazione comunale tempi e intenzioni di ripristino dell’impianto sportivo nei Giardini 2 Agosto, ricevendo una risposta poco confortante: "Il campo di calcetto – ha risposto infatti l’assessore allo Sport Damiano Sforzi (foto) – fino al 2016-2017 faceva parte delle strutture gestite da Auser che poi però ci ha fatto sapere di non poter più seguire. Quindi è stata fatta una gara con l’attribuzione della gestione a una realtà associativa che, dal 2020, è scomparsa da Sesto. A questo punto il Comune ha reinnescato un meccanismo per riprendere in carico la struttura ma in questo periodo, per il fatto che il campo non era gestito, si sono verificati più atti vandalici. Fra l’altro proprio questo aspetto del vandalismo che si ripete di frequente rende la gestione poco appetibile".

L’intenzione del Comune – ha proseguito Sforzi – "sarebbe quella, nel giro di qualche mese, di effettuare una nuova gara collegata ad opere di manutenzione. Il percorso della manutenzione dovrà comunque necessariamente andare di pari passo con quello della gestione". Molto diversa, invece, la storia del percorso fitness che, grazie ai voti ottenuti nell’ambito del bilancio partecipato "Bilanciamoci insieme", sarà realizzato nei Giardini 2 agosto della Zambra entro fine anno e per il quale la progettazione è già in corso. Interventi in vista anche per il playground basket che sarà preso in carico da una associazione.