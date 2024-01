"Campionato Italiano di Ciclocross: 51ª edizione a Rufina".

Giorni di Supercross in Valdisieve grazie alla Lega Ciclismo Uisp. Dopo la manifestazione a Le Sieci, ultima prova del Trofeo Florence di ciclocross, si avvicina il campionato Italiano di domenica 14, a Rufina con la 51ª edizione del tricolore organizzato dal G.C. Mtb Rufina con il patrocinio del Comune. Il ritrovo della rassegna tricolore presso lo stadio comunale in piazza Don Facibeni e prima gara con partenza alle 9,30 per le categorie Master 1-2-3-4, Elite Sport e Dilettanti. Alle 10,30 il via alla gara dei Master 5-6-7-8 e delle rappresentanti femminili. La premiazione è prevista per le 14 con premi per i primi tre classificati di ogni categoria e per le prime tre società a punteggio, mentre la maglia tricolore andrà al primo di ogni categoria tesserato Uisp.

An.Mann.