Firenze, 8 febbraio 2025 - Inaugurati i nuovi campi di calcetto e di basket al giardino di piazza D'Azeglio, a Firenze. Il taglio del nastro si è svolto questa mattina alla presenza della sindaca Sara Funaro, delle assessore Paola Galgani e Letizia Perini e del presidente del Quartiere 1 Mirko Rufilli.

Un investimento di 50mila euro finanziato con oneri di urbanizzazione e tre mesi di lavori hanno restituito alla città due strutture molto frequentate da bambini e ragazzi del quartiere ma anche dagli studenti delle scuole vicine. In particolare, gli interventi hanno visto il rifacimento della pavimentazione del campo da calcetto con erba sintetica e il ripristino di quella del campo da basket adiacente con resine acriliche idrosolubili che sono particolarmente resistenti all'usura.

Importanza degli spazi rinnovati

“Con questo intervento diamo una risposta importante a questa parte di centro storico con due spazi completamente rinnovati a disposizione di bambini e ragazzi," ha detto la sindaca Sara Funaro. "Una città delle persone, attenta al benessere di chi la vive, passa anche dall’avere a disposizione aree verdi attrezzate e luoghi in cui praticare attività sportiva, fondamentale per la salute, la promozione di corretti stili di vita ma anche la crescita e la formazione”.

"Le piazze sono luoghi di comunità, e con questo intervento ridiamo al quartiere e alla città due strutture importanti," hanno dichiarato le assessore Galgani e Perini, "soprattutto per i ragazzi e le ragazze, che qui potranno incontrarsi, stare insieme e praticare attività sportiva gratuitamente. Qui un campetto di calcio frutto dell'ampliamento del giardino era già documentato negli anni Cinquanta”.

"Un intervento importante," ha commentato il presidente Rufilli, "in una piazza che è viva e vissuta da tantissimi ragazzi, famiglie e bambini. Abbiamo aspettato ma il risultato è restituire un nuovo spazio ai residenti in una piazza che per il centro storico è come un oasi".