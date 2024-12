Campi, piano sicurezza: "Telecamere in via Verdi"

Se non è un giro di vite, poco ci manca. Campi non ha certo smaltito lo choc dopo l’omicidio di sabato notte e chiede risposte per il futuro in materia di sicurezza. Risposte che arrivano dall’assessore Daniele Matteini, che annuncia due importanti novità. "A oggi le telecamere di videosorveglianza attive sul territorio sono una trentina, ma l’obiettivo è di arrivare almeno a raddoppiarle entro il prossimo anno. A partire proprio da via Verdi" le parole dell’assessore. La vicenda che poi ha portato all’omicidio di Maati Moubakir in via Tintori sarebbe partita proprio da lì e dalle strade limitrofe, ridotte in più punti a una discarica a cielo aperto dai tanti giovani e giovanissimi che si erano dati appuntamento al Glass Globe e nei dintorni. Almeno 400, osservando alcune fotografie, quelli in strada sabato sera, fra l’altro anche difficilmente controllabili. Non a caso, molti dei residenti nella zona si dicono "esasperati" e avrebbero espresso la volontà di riunirsi in un comitato: "Li abbiamo già incontrati – dice Matteini – ed è intenzione dell’amministrazione comunale trovare una soluzione". Un segnale, ed è la seconda novità, è invece l’imminente chiusura del passaggio nel giardino della scuola Matteucci che, di fatto, con i cancelli aperti, consente di spostarsi da via Verdi a via Buozzi e viceversa senza problemi. "Il giardino deve tornare alla scuola e agli studenti". Ma l’assessore preferisce parlare di un problema sicurezza a 360 gradi e della necessità di "presidiare maggiormente il territorio". Lo ha detto il sindaco domenica, lo ha ribadito lui ieri: "Abbiamo evidenziato le criticità esistenti e richiesto interventi altrettanto mirati. Ma le istituzioni locali, da sole, non possono fare più di tanto". Ribadendo un altro concetto fondamentale, ovvero che non può essere demandato tutto all’uso delle telecamere, che comunque forniscono un valido apporto, "come è stato per esempio in piazza Aldo Moro e piazza Gramsci – aggiunge l’assessore – dove sono state installate da poco". Tanti i punti critici a Campi, sia per quanto riguarda la sicurezza, ma anche la viabilità. E quando chiediamo a Matteini di indicarcene due, non ha dubbi: "Via Magenta e la rotonda nei pressi del viale Paolieri". Luoghi ‘simbolo’, sul territorio comunale, quando si parla proprio di sicurezza e viabilità. E chissà che le prossime telecamere non entrino in funzione proprio qui.

Pier Francesco Nesti