Campi, la sinistra contro Fossi: "Aeroporto, ha bluffato fino a oggi?"

di Pier Francesco Nesti

"Se il Pd sulla nuova pista dell’aeroporto, come dichiarato dal segretario Fossi, cercherà "di non fare strappi" nel partito, noi ribadiamo il nostro no a un’opera dannosa per tutta la Piana": la maggioranza in consiglio comunale (Sì parco No aeroporto, FareCittà, Si Campi a Sinistra e M5S), replica così alle parole pronunciate dall’ex sindaco alla presentazione della Scuola di formazione del Pd regionale. Ma attacca anche il presidente Giani.

"Fossi si è sempre detto contrario all’ampliamento dell’aeroporto, ha bluffato fino a oggi o ha perso la memoria quando dice di voler tenere insieme le posizioni di Biffoni e Nardella? Se poi aggiunge anche che l’asse fra lui e Giani, da sempre favorevole alla nuova pista, si è rinsaldata, si può dedurre anche che il Governatore ha convinto il segretario regionale Pd sulla bontà dell’ampliamento dell’aeroporto". Sempre su Giani: "Come se non bastasse, ha dichiarato che le manifestazioni di piazza non sono importanti, che la contrarietà alla nuova e vecchia pista di quattro sindaci e di molte segreterie dello stesso Pd e di decine di associazioni ambientaliste, non devono essere prese in considerazione, perché per lui valgono solo gli iter amministrativi. Quindi, secondo il suo pensiero, le compensazioni previste per i territori saneranno e mitigheranno i disagi della nuova pista, che può convivere con il Parco della Piana".

Concetti, insomma, espressi "a muso duro": "Giani è il politico navigato che, insieme a Fossi, cerca di non fare ’strappi’ all’interno del Pd, ignorando invece gli ’squarci’ che hanno causato all’interno della popolazione della Piana, come nel caso di Peretola, contrapponendo gli interessi legittimi degli attuali sorvolati con quelli dei sostenitori del rispetto della salute e dell’ambiente. Ma noi vogliamo essere chiari con i cittadini: combatteremo in ogni sede istituzionale e giudiziaria questo palese atteggiamento antidemocratico e antiambientalista".