Campagne elettorali, giù il sipario. La partita da oggi si gioca alle urne

Tutto pronto per le urne. Cala il sipario sulle campagne elettorali, la partita ora si gioca in cabina. Nove sono i seggi in città tutti nelle scuole cittadine (XXV aprile, Toti, Marconi, Pettini, Campana, Spinelli, Fermi, Rodari, Gabbrielli) si vota oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23.

Anche Giovanni Bellosi ha chiuso la campagna elettorale. Ultimo atto ieri del candidato di Scandicci Civica, che ha organizzato un incontro tutto sul programma. Bellosi ha portato in piazza più di 300 persone.

Sempre ieri ma nel pomeriggio, anche Claudio Gemelli (centrodestra) ha chiuso la campagna con un aperitivo nel giardino dell’Aurora con simpatizzanti e militanti. Gemelli ha potuto contare inquesta campagna sul supporto del governo che ha inviato a Scandicci il vice ministro Galeazzo Bignami e la sottosegretaria Wanda Ferro.

Claudia Sereni dopo l’arrivo della Segretaria Pd Schlein ha passato la giornata di ieri con gli ultimi incontri di coalizione prima del voto. La candidata è sostenuta dalle liste del Pd, Avs, Azione, M5S e dalla lista Claudia Sereni sindaca, ha svolto in queste settimane una campagna battendo strada per strada la città dalle colline alla piana.

Enzo Bellocci (Pci) ha deciso di passare questo venerdì con la lista a limare gli ultimi dettagli per coinvolgere gli elettori. Chiusa la campagna elettorale, da oggi si vota. Scandiccesi alle urne, ma candidati carichi di responsabilità. Si presentano al voto dopo una campagna elettorale tesa. Il Pd dopo una lacerante guerra intestina che dalle primarie a oggi fa sentire i suoi effetti, vuole capire se e quanto la coalizione sarà in grado di tenere e passare al primo turno.

Il civico Bellosi, che si presenta per la prima volta con un gruppo di liste trasversali che raccolgono esponenti che hanno abbandonato le loro esperienze di partito (Iv + Europa, Lega, Fi) per confluire in un progetto slegato dalla politica e più connesso sulla città, vuole capire quale sia la sua esatta caratura con l’obiettivo di essere l’alternativa in un eventuale ballottaggio.

Claudio Gemelli (centrodestra) punta al traino del voto d’opinione delle europee per stare davanti a Bellosi e costringere il centrosinistra ugualmente a misurarsi in un secondo turno. Infine Enzo Bellocci ha ribadito che la sua è una candidatura di bandiera, ma legati a ideali che hanno trovato comunque estimatori.