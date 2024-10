Campagna vaccinale contro influenza e Covid: oggi si parte

Campagna di vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid-19 al via, anche quest’anno. Si parte oggi dagli ospiti delle Rsa, a cui medici di medicina generale e personale delle Asl offriranno gratuitamente i due vaccini (per l’influenzale quello ad alte dosi).Ci si potrà prenotare anche sul portale regionale - l’indirizzo è prenotavaccino.sanita.toscana.it - per vaccinarsi in un centro delle Asl, mentre gli over60 potranno farlo pure in una delle farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna. Dal 7 ottobre invece potranno vaccinarsi presso l’ambulatorio del proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, sempre senza spese, tutti gli assistiti con almeno sessanta anni di età insieme a fragili di qualsiasi età, donne in gravidanza, caregivers, gli operatori sanitari e sociosanitari, gli studenti di medicina e delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione. "E’ proprio grazie alla vaccinazione che riusciamo a tutelare la salute delle persone più a rischio - commenta l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini - e, insieme a loro, anche il nostro sistema sanitario che, durante i picchi influenzali, è sottoposto a una forte pressione sui pronto soccorso".