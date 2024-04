Campagna Amica in San Frediano. Primo colpo di piccone per il nuovo grande mercato

L’enorme patrimonio agricolo ed agroalimentare regionale avrà finalmente una casa nel cuore del quartiere San Frediano a pochi minuti a piedi da Palazzo Vecchio e dagli Uffizi. Sarà un tempio della filiera corta, del gusto e dell’autenticità dove i fiorentini ed i turisti potranno fare la spesa direttamente dagli agricoltori come se si trovassero nel Chianti o in Lunigiana, ma anche partecipare a corsi, masterclass, degustazioni e persino fare l’aperitivo e apprezzare la cucina contadina. E’ stato aperto il cantiere che, nei locali dell’ex cartiera Verdi, consegnerà entro la fine dell’anno alla città e alla Toscana il più grande mercato di Campagna Amica promosso da Coldiretti. Uno spazio di oltre 1.100 metri quadrati al coperto dotato di un cortile esterno che sarà completamente ristrutturato. Ad alzare la saracinesca per dare l’avvio ai lavori sono stati la presidente regionale di Coldiretti, Letizia Cesani insieme al sindaco Dario Nardella.