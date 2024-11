"CamMiniAmo" per le donne. Il flash mob di Confesercenti

"CamMIniAmo Insieme" contro la violenza sulle donne. L’iniziativa per le vie della città è partita ieri da piazza della Signoria ed è finita alla Casa delle Donne alle Murate,

un luogo simbolo della lotta quotidiana ad ogni forma di violenza. Un percorso a tappe, attraverso la storia e le storie

di Firenze, diretto dalle guide turistiche di Federagit Confesercenti Firenze.

La manifestazione è iniziata con un flash mob a cura

di Mad Movimento Arte Danza di Rignano sull’Arno a cui è seguito il momento dei saluti istituzionali con l’assessora alle pari opportunità del Comune

di Firenze Benedetta Albanese e il presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze Claudio Bianchi. In conclusione, il presidente cittadino di Confesercenti Santino Cannamela ha letto

la poesia "In piedi, signori, davanti ad una Donna" di William Shakespeare. "CamMINiAMO Insieme è nata con l’obiettivo di sostenere una campagna di sensibilizzazione culturale e sociologica sul tema della violenza sulle donne che non può lasciare nessuno di noi indifferente. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte –

ha detto Bianchi – Come associazione di categoria crediamo che sia fondamentale sostenere concretamente

le imprese guidate da donne

e l’occupazione femminile

in generale. Formazione, competenze e strumenti adeguati sono necessari per raggiungere una reale e concreta parità di genere e per provare a combattere ogni forma di violenza". Poi Albanese: "La lotta alla violenza fisica, psicologica ed economica contro le donne, così come l’affermazione di una sostanziale parità di genere, non possono esserci senza un pieno coinvolgimento del mondo del lavoro. Questa iniziativa è utile, perché pone al centro tutela e sostegno alle imprese di donne".

Rossella Conte