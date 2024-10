Camion urta impalcatura e resta incastrato

Firenze, 15 ottobre 2024 – Mattinata di disagi in centro a Firenze a causa di un incidente avvenuto in via del Melarancio angolo piazza dell’Unità Italiana. Nel tratto interessato dall’eterno cantiere dell’ex hotel un camion per la raccolta dei rifiuti è rimasto incastrato urtando le impalcature e parte della recinzione che protegge la struttura. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, 15 ottobre, e sul posto è intervenuta la polizia municipale. La strada è rimasta chiusa per consentire le manovre necessarie a liberarla e renderla di nuovo percorribile in sicurezza.