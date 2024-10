Firenze, camion perde il carico. A terra chili di pesce surgelato. E i passanti fanno ‘spesa’

Firenze, 14 ottobre 2024 – Chili di pesce surgelato e verdure in mezzo alla strada. Succede a Firenze, nei pressi di via della Quiete, dove un camion che trasportava generi alimentari ha improvvisamente perso parte del carico in curva. Scatoloni pieni di cibo sono quindi finiti nel bel mezzo della carreggiata, attirando la curiosità dei passanti.

Gli scatoloni pieni di cibo (Foto Germogli)

Fortuna ha voluto che in quel momento non ci fosse nessuno alle spalle del mezzo, perché altrimenti sarebbe stato un disastro: il camion ha perso anche il carrello in ferro che consente di stivare il carico. Il cibo, composto principalmente da filetti di platessa surgelati, è stato quindi portato ai lati della strada dalle persone che in quel momento stavano passando di lì. Il conducente del camion non si è accorto di nulla ed ha proseguito senza fermarsi.

Quando però le persone si sono accorte che il cibo era in un ottimo stato di conservazione e, soprattutto, che non era scaduto, ne hanno approfittato per fare “spesa” prima che gli addetti alla pulizia della strada provvedessero a rimuovere gli scatoloni