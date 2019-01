Firenze, 10 gennaio 2019 - Un camion ha preso fuoco nella mattinata di oggi, giovedì 10 gennaio, sull'autostrada A1 all'altezza del chilometro 314, tra Incisa-Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. La carreggiata è rimasta chiusa per circa 30 minuti creando come conseguenza qualche chilometro di coda. Sul luogo dell'evento sonoerano presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale ed i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata