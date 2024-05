Il caso Giorgi. Tutti cercano Camila: nella “sua” Calenzano non c’è traccia

Calenzano (Firenze), 9 maggio 2024 – Il mistero su dove si trovi Camila Giorgi non è stato ancora risolto. Sicuramente, però, la tennista non si trova al momento sul territorio di Calenzano anche se risulterebbe ancora ufficialmente residente nel Comune dove, in passato, è stata più volte segnalata. La villetta non distante dal centro cittadino in cui ancora avrebbe la residenza e dove abitava anche la famiglia infatti risulta vuota e sono in corso una serie di lavori di ripristino dell’immobile.

Anche a una occhiata esterna la casa non risulta al momento abitata e l’impressione è che gli inquilini (visto che l’abitazione è in affitto) se ne siano andati da un po’. La cassetta delle lettere è aperta così come alcune finestre ed è evidente che all’interno sono in corso interventi di ripristino. Particolare curioso due palline da tennis, contrassegnate da un numero, che si trovano all’esterno del cancello, sul marciapiede. Fra l’altro la tennista, che comunque non faceva molta vita sociale a Calenzano, non frequenta da tempo anche alcuni luoghi in cui era stata vista in alcune occasioni.

Intanto fa però notizia la sparizione improvvisa della Giorgi che risulta nella lista dei giocatori ritirati del protocollo antidoping ma non ha mai chiarito la sua scelta. A infittire il mistero poi, il fatto che il suo telefono e quello dei suoi familiari risultino spenti.