Camerieri, l’ultima frontiera del caporalato

Firenze, 8 maggio 2022 - Il caporalato non è in via di estinzione, anzi. Continua a viaggiare tramite internet e riguarda soprattutto alcuni settori, come la ristorazione. "Soprattutto dalla fine dell’emergenza sanitaria – dice Margherita Bernardi, responsabile del Sol (Servizio orientamento lavoro) della Cgil Firenze – abbiamo notato che ci sono sempre più annunci sul web di società anonime, e quindi senza nessun dato che indichi partita Iva o informazioni riguardo il committente, e che operano per conto di terzi. Come se fossero un’agenzia interinale ma senza averne l’autorizzazione". Sembra profilarsi anche a Firenze, una sorta di rete di persone, che un po’ come facevano i caporali, reclutano il personale tramite piattaforme web. Sono diverse le segnalazioni di sfruttamento arrivate sui tavoli dei sindacati: il giovane che si è fatto adescare, ma che poi si è reso conto di avere una busta paga inferiore a quella che gli sarebbe spettata, la donna di mezza età ingaggiata con un salario part-time ma impiegata a tempo pieno e c’è chi si è ritrovato a dover lavorare sotto ricatto, più ore e con mansioni diverse pur di non perdere il posto. "Per non parlare del nero – prosegue Bernardi – che resta una spina nel fianco. Come Sol ci occupiamo di disoccupati, ossia dei problemi che si ritrova ad affrontare chi cerca un’occupazione. E purtroppo di storie di sfruttamento ce ne sono tante". Per la Cgil, uno dei settori che sta soffrendo maggiormente è proprio la ristorazione. Con il covid tanti dipendenti hanno preferito riciclarsi in altri ambiti, ritenuti più sicuri, e gli imprenditori si ritrovano a fare i conti con la ricerca personale che sembra sempre più un miraggio. "Non è vero, come si è spesso sentito dire, che i ragazzi non hanno voglia di lavorare o che appena entrano in azienda ...