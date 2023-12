Camera di Commercio, pronti 7,5 milioni di euro

Nel 2024 la Camera di commercio di Firenze metterà a disposizione del sistema economico della città metropolitana 7,5 milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai 4,4 milioni del 2023. L’impegno è stato deciso dalla Giunta camerale. L’organo di governo della Camera, tra le altre cose, ha infatti varato uno stanziamento di 1,5 milioni di euro comprensivo anche delle quote arrivate da Camera di commercio di Roma e Unioncamere per sostenere le imprese danneggiate dall’alluvione e un fondo di 800mila euro per la prevenzione delle "spaccate" ai negozi, 400mila dei quali saranno messi a disposizione dal Comune e gestiti dalla Camera. "Il prossimo sarà un anno impegnativo – dice il presidente Leonardo Bassilichi (in foto)–. Le incertezza del panorama internazionale e le zavorre della nostra economia, ci costringeranno a navigare con cautela. La buona salute del tessuto imprenditoriale fiorentino fanno però ben sperare. La Camera sarà al fianco delle imprese con un impegno finanziario straordinario".