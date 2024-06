Cambio della viabilità. Commercianti contro l’amministrazione

È diventata uno scambio di accuse reciproche la diatriba tra alcuni membri dell’amministrazione comunale e un gruppo di commercianti. I primi sono accusati dai secondi di offese contro alcuni di loro durante una riunione di fine aprile nella quale sarebbero volate parole grosse. Lo avevano denunciato nero su bianco in una lettera infuocata inviata al primo cittadino Riccardo Lazzerini, ai consiglieri comunali e firmata da alcuni rappresentanti del CCN: durante quella famosa riunione sulla pedonalizzazione di piazza Buondelmonti – dicevano - un assessore (di cui però non fanno mai il nome) li avrebbe offesi.

Il sindaco, che era presente a quella riunione, ha sempre negato che questo episodio fosse avvenuto. Lo ha ribadito anche nell’ultimo consiglio comunale, rispondendo alla domanda di attualità specifica presentata dal gruppo di opposizione Voltiamo Pagina. Non c’è niente di vero in quelle accuse, ha ribadito Lazzerini, confermando la propria totale fiducia per tutti i suoi assessori. Ma i consiglieri Zoppini e Franchi non ci stanno. "Secondo l’amministrazione i venti commercianti che poco più di un mese fa hanno protocollato la lettera, avrebbero mistificato la realtà. Quelle parole, a suo dire, non sono mai state pronunciate, ma non ne ha neanche preso le distanze. Qui qualcuno mente: il nostro territorio è un paese di bugiardi e meschini?". I consiglieri di Voltiamo Pagina non intendono fermarsi qui: "Vorrebbero zittire le opposizioni: hanno sbagliato di grosso".