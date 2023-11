Cambiamenti del clima e nuova agricoltura. L’incontro in sala Vangi

Un incontro sicuramente attualissimo quello che viene proposto domani sera alle 21, nella sala Vangi del Palazzo Pretorio a Barberino di Mugello. Si parlerà infatti del "Clima che ci trasforma, l’emergenza climatica e l’impatto sul nostro territorio". Una trasformazione e un impatto che saranno discussi su più fronti: Giacomo Tagliaferri del Cnr tratterà de "L’emergenza climatica e l’impatto sul nostro territorio"), il presidente del consorzio mugellano Granaio dei Medici, Giacomo Tatti porterà la propria testimonianza di imprenditore agricolo e le proprie osservazioni su "L’impatto del clima sull’agricoltura locale: criticità e prospettive". E infine, con lo psicoterapeuta e psichiatra Matteo Innocenti si esaminerà "L’impatto del clima sulla psiche umana". Tutti interventi moderati dal giornalista Paolo Guidotti. L’incontro è promosso da Comitato Mugello Ovest, Cnr - Istituto per la Bioeconomia e Italian Climate change anxiety association."Vogliamo sensibilizzare tutti – spiega Giacomo Tatti - su tematiche sempre più rilevanti. E una migliore conoscenza delle dinamiche che stanno accadendo può favorire, in termini di mercato, un consumo più critico e oculato, ma anche capire cosa sta accadendo allo stesso mercato. Vogliamo parlare di cosa sta accadendo in casa nostra, intorno a noi, nel nostro orto". Per questo l’iniziativa avrà uno sviluppo anche nelle scuole. Domani sera alcuni docenti dell’istituto comprensivo barberinese illustreranno un progetto di formazione che sta per prendere avvio nelle classi. E saranno proprio Giacomo Tagliaferri e Giacomo Tatti, durante l’anno, a partecipare a questo percorso didattico.