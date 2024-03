Cambia il capolinea degli autobus alla Nave a Rovezzano . Il sagrato della chiesa ’liberato’

Mini rivoluzione alla Nave a Rovezzano con l’annuncio dell’assessore al traffico di Palazzo Vecchio, Stefano Giorgetti: "A inizio aprile presenteremo il progetto del nuovo capolinea a Nave a Rovezzano". Ecco la risposta del responsabile della mobilità della giunta Nardella a un question time in Consiglio comunale:

"Il progetto del nuovo capolinea del trasporto pubblico in via Villamagna sarà presentato alla cittadinanza il 4 aprile, una soluzione che garantisce il servizio del trasporto pubblico e il resede/sagrato della chiesa. La vicenda capolinea è nota e da tempo ci siamo mossi per trovare una soluzione che salvaguardi il servizio del trasporto pubblico e al tempo stesso restituisca il sagrato al suo originario utilizzo. Il capolinea sarà mantenuto in prossimità del parcheggio esistente lungo via Villamagna tutelando anche il numero dei posti auto".