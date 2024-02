Calenzano, verso le elezioni. Gli appuntamenti con i candidati

Al via i laboratori per ‘costruire’ il programma di Maria Arena, candidata sindaco di Pd, Psi e Calenzano Futura, per il prossimo mandato amministrativo. Il primo incontro, in programma giovedì 22 al circolo Arci di Carraia, sarà dedicato al tema, particolarmente sentito, della "Mobilità e sicurezza urbana" mentre il giovedì successivo all’Arci Aldo Ciabatti in via di Le Prata si discuterà di "Giovani, Sport, Cultura e Tempo libero. Martedì 5 marzo, invece, si parlerà di "Territorio e Ambiente" al Circolo Arci di Settimello e due giorni dopo all’Arci La Fogliaia di "Sanità, Sociale, Associazionismo". L’ultimo degli incontri già programmati si svolgerà invece mercoledì 13 marzo sul tema del Lavoro, Imprese, Turismo e Agricoltura (inizio delle serate alle 21). Presenterà, invece, già la propria proposta di programma elettorale, maturata dopo una serie di laboratori tematici effettuati nei mesi scorsi con i cittadini, il candidato sindaco di Sinistra per Calenzano, Per la mia città e Calenzano Democratica Giuseppe Carovani: l’appuntamento, inizialmente fissato per lo scorso sabato e rimandato per i tragici eventi del crollo nel cantiere Esselunga a Firenze, si svolgerà il prossimo sabato a partire dalle 9,30 alla Casa del popolo di via Puccini. Rinviata a sabato prossimo, per lo stesso motivo, anche la presentazione del candidato sindaco del centrodestra unito, Daniele Baratti, che si terrà a partire dalle 9,45 al Ristorante Oreste Campagna nella frazione di Legri.

S.N.