"Calenzano: Festival "Passo Passo" anticipa chiusura a giugno, trekking oggi e tour delle ville fattoria domani"

Doppio appuntamento, questo fine settimana, con il Festival "Passo Passo" che, quest’anno, vista la coincidenza con le elezioni amministrative, si concluderà in anticipo, nel prossimo giugno. Il programma di oggi prevede un trekking con la guida Eliana Serra sulla Calvana per ammirare i più bei panorami nel cuore delle valli, dal Mugello alla Piana fiorentina. Ritrovo alle 9 a Le Croci di Calenzano. Domani, invece, l’appuntamento sarà "Alla scoperta delle ville fattoria" del territorio: in particolare il tour riguarderà la Tenuta San Donato con reading itinerante a cura di Lorenzo Degl’Innocenti. A seguire degustazione di prodotti della fattoria (a pagamento e solo su prenotazione).