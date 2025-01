Calenzano, due corsi per la gestione e potatura di olivi e alberi da frutto

Firenze, 28 gennaio 2025 - L’Associazione Turistica di Calenzano con il patrocinio del Comune di Calenzano, organizza il corso professionale di gestione e potatura delle piante da frutto. Tre giorni di corso professionale teorico pratico aperto a tutti. Il corso, tenuto da Cosimo Taiti (Università di Firenze) e Fabio Di Gioia (agronomo, esperto nel settore della frutticoltura e del recupero di varietà antiche), mira a fornire le competenze tecniche per una corretta gestione degli alberi da frutto inseriti sia all’interno di un frutteto che di un giardino. Sarà posta particolare attenzione alla forma di allevamento, agli interventi di potatura, alla lotta contro i ­tofagi ed al corretto impiego dei prodotti fi­tosanitari dei fruttiferi di maggiore diffuusione (pero, melo, susino, albicocco, pesco, ciliegio e noce). Ogni partecipante dovrà essere in possesso dell’attrezzatura necessaria alla potatura. Lezione teorica sabato 15 febbraio - ore 9.30 - 12.30 - presso l’altana del Castello di Calenzano Alto. Lezioni pratiche domenica 16 e sabato 22 febbraio dalle ore 9.30 alle 13 presso Soc. Agr. Semia (loc. Sant’Angelo - Calenzano). Durata totale del corso (teoria più pratica) 10 ore. Al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Costo del corso 70 euro, iscrizioni fi­no a 2 giorni dall’inizio dei corsi, pagamento alla prima lezione, minimo 10 partecipanti. Viene organizzato anche un corso di coltivazione e potatura dell’olivo. Tre giorni di corso professionale teorico pratico aperto a tutti, per imparare ad approcciarsi all’olivicoltura con il dovuto rispetto e consapevolezza, rispettando la pianta che così sarà molto più generosa nel donarci abbondanti frutti. Il corso, tenuto da Cosimo Taiti (Università di Firenze e membro dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio), mira a fornire le competenze tecnico-scienti­che per una corretta realizzazione e gestione dell’oliveto. Sarà posta particolare attenzione alla forma di allevamento, agli interventi di potatura, alla lotta contro i ­tofagi ed al corretto impiego dei prodotti fi­tosanitari. Il corso offre inoltre l’opportunità di confrontare le tecniche di potatura tradizionali con quelle innovative-moderne, fornendo elementi pratici per la gestione agronomica dell’oliveto. Ogni partecipante dovrà essere in possesso dell’attrezzatura necessaria alla potatura. Sabato 1 marzo - ore 10.30 - 12.30 – lezione teorica presso l’altana del Castello di Calenzano Alto. Domenica 2 marzo e domenica 9 marzo dalle ore 9.30 lezioni pratiche in campo presso Aziende Agricole locali. Durata totale del corso (teoria più pratica) 8 ore. Al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Costo del corso 50 euro, iscrizioni fi­no a 2 giorni dall’inizio dei corsi, pagamento alla prima lezione e minimo 10 partecipanti. Informazioni: tel. 055.05.02.161 [email protected] - www.atccalenzano.it. Maurizio Costanzo