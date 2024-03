Calenzano Democratica, la presentazione della lista dei candidati

Pieno rispetto della parità di genere per la lista "Calenzano Democratica", a supporto del candidato sindaco della sinistra Giuseppe Carovani (nella foto). Sono infatti otto gli uomini e altrettante le donne, rigorosamente declinati in ordine alfabetico senza l’indicazione di un capolista: fra i nomi compaiono anche ex esponenti del Partito Democratico e di Italia Viva. "Questa lista – ha spiegato ieri Carovani – è a diretto contatto con il territorio. Il primo aspetto di cui occuparsi è quello di colmare infatti la distanza tra i cittadini e l’amministrazione comunale che si è allargata notevolmente negli ultimi cinque anni. Amministrare un Comune non vuol dire amministrare solo in nome della propria maggioranza. Serve dialogare con tutti e questo è un punto fondamentale del nostro programma". Altro tema che sembra prioritario nei programmi di tutti i candidati sindaco e non solo più appannaggio del centrodestra, è quello della sicurezza affrontato anche da Carovani: "Non vanno sottovalutati – ha sottolineato – i problemi esposti dalla cittadinanza. Dobbiamo sicuramente ridurre gli elementi di degrado in modo che le persone abbiano momenti e luoghi di socialità. Facciamo molto affidamento sul volontariato e sulla rete di associazioni. Calenzano deve tornare a esprimere quella vitalità che ha perso negli ultimi anni". Per quanto riguarda Calenzano Democratica l’auspicio – espresso da uno dei promotori, l’ex consigliere comunale Pd Stefano Poni – "è quello di ottenere un buon risultato anche perché i candidati sono tutti radicati sul territorio". Ecco i loro nomi: Ivo Amerini, Martina Banchelli, Anna Berti, Sara Carovani, Eduardo Casadio, Jane Elizabeth Cattell, Salima Cioni, Elisabetta Corsini, Gloria Consorti, Salvatore De Nicola, Rosetta Franchini, Leandro Giorgi, Massimo Milani, Jacopo Pasquini, Stefano Poni, Mario Taiti.

Sandra Nistri