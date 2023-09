Paura, nel primo pomeriggio di ieri, per un incendio di un appartamento che si è verificato in via Garibaldi, area piuttosto centrale e molto vicina al palazzo comunale. Dopo l’allarme lanciato, sono intervenuti in zona, intorno alle 14,10, i vigili del Fuoco del Comando di Firenze, con tre automezzi, di cui un’autoscala, che hanno effettuato lo spegnimento delle fiamme evitando che potessero propagarsi ulteriormente ad altre case. Secondo i primi riscontri l’incendio si è sviluppato nella cucina posta al primo piano dell’immobile. Dopo avere estinto il fuoco ed effettuato le operazioni necessarie i vigili del Fuoco, entrati nell’appartamento, hanno trovato al suo interno un gatto morto. Non risultano invece, per fortuna, persone coinvolte.