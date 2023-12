Calendario La Nazione. Dodici mesi con noi e con tanti volontari

Dodici foto per dodici mesi. Dodici scatti per dire grazie all’impegno dei tanti volontari che portano alla ribalta il grande cuore della città gigliata. E’ il senso del calendario 2024 che La Nazione regalerà ai suoi lettori domani acquistando in edicola il nostro giornale. Le testimonianze che racconteremo attraverso le immagini sono tante e sono frecce al cuore. Come quella di Giovanni Ghini, presidente della Fratellanza Militare. Alla Fondazione ANT è dedicato dicembre. Il presidente del Nucleo Operativo Protezione Civile logistica Trapianti Massimo Pieraccini annuncia la missione numero 1.000 in un solo anno.

Sfogliando il calendario troviamo Gino Ferro del circolo Mcl di San Bartolo a Cintoia che, a 80 anni compiuti, con la sua moto ogni mattina consegna spesa e farmaci agli anziani del quartiere. Non mancano Paolo Pranzini insieme alle due sorelle Aurora Sofia e Lucrezia Maria Romanelli dell’Auser, l’associazione che si occupa della raccolta e valorizzazione delle memorie degli anziani e Le Curandaie, le donne delle Cure che si occupano dei giovani adulti con autismo a cui viene offerta una possibilità di inserimento lavorativo. All’appello lanciato da La Nazione hanno risposto I Ragazzi di Sipario e l’associazione Giglio Amico. Non c’è missione umanitaria a cui non abbia preso parte Dario Cherici dell’Humanitas Scandicci, soprannominato Pennellone, mentre le due associazioni fiorentine Antonio & Emilio Giaffreda onlus e Annulliamo la Distanza sono riuscite a portare il proprio aiuto fuori dai confini nazionali. A portare la propria testimonianza l’associazione Pane Quotidiano e il Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC, in prima linea anche per l’Alluvione. L’iniziativa è resa possibile grazie a Beyfin Spa, Beni Immobili Srl, Amarsi per Sempre Sas di Ebeyer Filippo & C, Il Bersagliere Sas, S-Cape Countryside Travels Srl, Vangi Inerti Srl, Tabloid Società cooperativa, Tropical Parquet, C.S.O. Srl, Il Giglio 5 Srl, Unione montana dei comuni del Mugello.