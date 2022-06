Calcio storico stile serie A. Sfide in diretta su Dazn

di Iacopo Nathan

Tra la serie A, le coppe europee, il grande sport americano e altri tra i maggiori appuntamenti sportivi del panorama mondiale, Dazn si è accaparrato anche i diritti per trasmettere in diretta streaming l’edizione del 2022 del Calcio storico Fiorentino. L’anno scorso, infatti, il Comune ha venduto per due anni più uno i diritti tv dello storico torneo alla società Indiana Productions, divisi in due pacchetti: i diritti per trasmettere il calcio in costume in diretta in televisione per la toscana, e quelli per lo streaming mondiale. Se per quanto riguarda la diretta locale, ad assicurarsi la possibilità di trasmettere le due semifinali e la finalissima del 24 giugno è stata Toscana Tv, lo streaming è andato alla nota piattaforma, che sempre più italiani negli ultimi anni hanno imparato ad usare per seguire il massimo campionato di calcio.

Nelle ultime ore, in città, la voce di un possibile accordo tra Dazn ed il calcio storico ha preso sempre più piede, fino alla conferma ufficiale arrivata direttamente dall’azienda. Quella che sembrava un’indiscrezione adesso diventa ufficialità. Dazn ha infatti conferma l’acquisizione dei diritti da Indiana Productions per la trasmissione in streaming dell’edizione 2022 del Calcio Storico. Tra pochi giorni arriverà l’ufficializzazione e la presentazione ufficiale del palinsesto.

Il leader dello streaming in diretta torna ad accedere i riflettori su Firenze dopo aver dedicato proprio al capoluogo una delle puntate di ’Fedi’, il format originale disponibile in piattaforma che racconta l’anima delle città italiane attraverso il calcio.

Fede calcistica e tradizione torneranno quindi ad intrecciarsi, questa volta in diretta, per raccontare per la prima volta su Dazn, le emozioni legate al calcio, quello storico, da un’altra prospettiva.E se la scorsa edizione era stata trasmessa da ElevenSport, la possibilità di essere visto su Dazn aumenta ancora di più il bacino d’utenza del Calcio storico. Un passo avanti per quanto riguarda lo streaming, nonostante le polemiche che stanno accompagnando l’edizione, a seguito il modo antiquato di vendere i biglietti, ancora reperibili solo fisicamente.

"Sono molto, molto contento - aggiunge il presidente del Calcio storico fiorentino Michele Pierguidi -. Andare in streaming su Dazn è sicuramente una cosa di grande prestigio, oltre che di grande orgoglio per tutti noi, ma anche per me che faccio il presidente da 12 anni.

Mi ricordo dove l’ho preso, e sapere di averlo portato fino a Dazn è motivo di grande orgoglio e soddisfazione"