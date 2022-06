Calcio storico fiorentino, seconda semifinale: vincono i Rossi, 5-1 sui Verdi

Firenze, 11 giugno 2022 - Vincono i Rossi nella seconda semifinale del calcio storico fiorentino 2022. Adesso la finale sarà Rossi Azzurri e si giocherà il 24 maggio, giorno di San Giovanni. Secondo giorno di semifinali per il calcio storico fiorentino. Dopo la vittoria degli Azzurri sui Bianchi, il campo ha deciso la seconda finalist. Altre emozioni tutte da vivere, con un Magnifico Messere davvero speciale: Borja Valero, l'ex viola che ha scelto Firenze per vivere. Una bella giornata per lui, che già dai tifosi veniva chiamato "sindaco" in onore proprio alla sua fiorentinità. Leggiadra Madonna è invece l'attrice Usa Debi Mazar.

Ore 19.09: finisce 5-1 per i Rossi la sfida.

Ore 19.02: un altro calciante esce in barella. Si tratta di un calciante Verde. Mancano otto minuti alla fine.

Ore 18.55: caccia per i Verdi da rimessa laterale.

Ore 18.50: quinta caccia per i Rossi con Lorenzo Fattori.

Ore 18.49: ci provano i Verdi, ma l'azione solitaria di un calciante viene stoppata dai Rossi. E proprio ai Rossi torna la palla.

Ore 18.42: sembrano crollare i Verdi, i Rossi segnano la quarta caccia, ancora con Manuel Lopez, che fin qui ne ha messe a segno tre.

Ore 18.40: calciante Rosso esce in barella.

Ore 18.38: terza caccia per i Rossi, che segnano con Lorenzo Marri. I Rossi hanno fatto partire l'azione premendo in maniera decisa e dopo una serie di scambi sono riusciti ad andare di nuovo a segno.

Ore 18.32: seconda caccia per i Rossi. E' Manuel Lopez a segnarla. C'è stata una fase di transizione con i verdi che hanno cercato di sfondare, non riuscendoci. La palla torna ai rossi con Manuel Lopez che va in fuga. Si apre un'autostrada per la seconda tappa. Anche la prima caccia era stata segnata da Lopez.

Ore 18.26: molti i placcaggi nella parte centrale del campo. La partita si è subito sbloccata e la palla è adesso dei Verdi, che provano a trovare un varco.

Ore 18.23: caccia per i rossi, che grazie a una serie di placcaggi riescono subito a segnare. 1-0.

Ore 18.21: palla ai rossi. Comincia la fase di studio, la fase tattica e cominciano i primi contatti tra i giocatori.

Ore 18.20: ci siamo, tutto pronto per la sfida, le squadre sono schierate in campo.

Ore 18.18: esce il corteo storico, preludio all'inizio della gara. Fa molto caldo in piazza Santa Croce, è un pomeriggio afoso.

Ore 18.12: grande emozione sia tra i Verdi che tra i Rossi. Molti sono gli esordienti soprattutto nei Verdi. Ma anche nei Rossi. Nei Verdi gli esordienti sono dieci, mentre sono sette nei Rossi.

Ore 18.11: calcianti già in campo, pronti alla sfida. Lungo riscaldamento.