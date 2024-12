Calamità naturali. Piano neve del Comune con focus sulle colline

Neve, non ti temo. Il comune di Scandicci presenta il piano neve, elaborato dal comandante della polizia municipale, Giuseppe Mastursi.

Un evento ‘formativo’ per la giunta, voluto dall’assessore Lorenzo Tomassoli, che ha una certificazione di Livello 3 da disaster manager nel settore emergenze di protezione civile. "L’incontro – ha detto Tomassoli - è servito alla nuova giunta per fare il punto sul tema neve e ghiaccio. E’ necessario però sottolineare come siano importanti al fine di affrontare l’emergenza i comportamenti a cui i cittadini devono attenersi in occasione delle nevicate. Con la collaborazione di tutti potremo ottenere risultati migliori".

Il Piano è articolato in due sistemi di allerta: allerta sopra i 200 metri (relativo alla zona collinare) e allerta in tutto il territorio cittadino. Il Piano prosegue poi con il post neve, che prevede, nel caso di forte abbassamento delle temperature, il passaggio con mezzi spargisale per evitare la formazione del ghiaccio. In particolare, vengono individuate e messe in sicurezza le zone più sensibili come gli ingressi di uffici pubblici, farmacie e scuole. "Un particolare ringraziamento – ha concluso Tomassoli – va alle associazioni di volontariato di protezione civile per la disponibilità e la professionalità".