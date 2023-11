Caduto un cipresso del cimitero

Il maltempo ha colpito anche alcune alberature a Signa, incluso un cipresso all’esterno del cimitero di San Miniato. Le forti raffiche di vento degli ultimi giorni hanno infatti sradicato tre piante, facendole cadere a terra. Un cipresso, in particolare, si è abbattuto sui tetti di alcune cappelle funebri, che saranno ora soggette a verifiche per quantificare i danni. In attesa della rimozione della pianta, prevista per lunedì, la strada d’accesso al cimitero resta percorribile solo a senso unico alternato. Crollato, nella zona, anche un muro a secco.