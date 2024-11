Cade dalla mountain bike sulla collina: grave ciclista di 46 anni

Perde il controllo della mountain bike e viene soccorso dai vigili del fuoco. Incidente ieri mattina sulle colline di Scandicci, dove un ciclista di 46 anni ha perso il controllo del mezzo nella zona di Roveta, nei pressi di Pian dei Cerri. L’allarme è stato dato dagli amici dello sportivo che hanno chiesto l’intervento dei soccorsi visto che l’uomo aveva riportato un grave trauma facciale nella caduta. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto una squadra di vigili del fuoco dal distaccamento di Firenze Ovest. La squadra ha raggiunto la zona su via dell’Arrigo, poi ha proseguito a piedi fino ad arrivare al ferito, che è stato stabilizzato e trasportato su una barella fino all’ambulanza della Misericordia di Scandicci che lo ha portato all’ospedale di Careggi dove si trova ricoverato. E’ grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli itinerari in collina a Scandicci sono frequentatissimi ogni fine settimana da appassionati del trekking o della mountain bike. Molti di questi passano attraverso proprietà private e per mantenere il transito servono regole. L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Cai e i proprietari dei fondi, ha condiviso un regolamento per la civile convivenza, rispetto a chi si mette in cammino o in bici.