Cade dal tetto durante un furto. Vola per sette metri, è gravissimo

Sono intervenuti a seguito dell’attivazione di un allarme perimetrale, pensando di dover sventare un tentativo di furto. Ma, una volta arrivati sul posto, hanno trovato una persona priva di sensi e gravemente ferita, distesa a terra in mezzo a un piazzale.

È ancora tutto da chiarire l’episodio avvenuto intorno alle 3 della notte fra venerdì e sabato a Campi Bisenzio, nella zona di via Tosca Fiesoli, in piena area artigianale e industriale. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli addetti di una società privata di vigilanza, allertati dall’allarme perimetrale di una ditta di lavorazione di metalli che era da poco entrato in funzione. Una volta raggiunto il posto, nel piazzale della stessa azienda, hanno però trovato un uomo riverso a terra, ferito, privo di sensi e con le mani coperte da guanti. Immediato quindi l’allarme ai carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino e della compagnia di Signa, oltre che alla centrale del 118, che ha inviato un’ambulanza per i soccorsi.

Lo sconosciuto, un uomo presumibilmente di circa trent’anni originario dell’Europea dell’Est, non aveva con sé i documenti, il che ha reso al momento impossibile un’identificazione certa. Sempre secondo i primi accertamenti, potrebbe essere caduto dal tetto dell’azienda, durante il tentativo di penetrare all’interno per mettere a segno un furto.

Probabilmente non ha agito da solo, ma i complici si sarebbero poi dati alla fuga alla vista del personale di sorveglianza, abbandonandolo a terra. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Careggi in gravi condizioni: è ricoverato in prognosi riservata e risulta in pericolo di vita. Pare che sia caduto da un’altezza di almeno sette metri, battendo violentemente la testa a terra e procurandosi un serio trauma cranico. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri anche attraverso l’esame delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L’obiettivo è sia chiarire la dinamica dei fatti che individuare eventuali complici.

