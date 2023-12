Cade da una scarpata dopo l’incidente

Scontro frontale fra un pullman del trasporto locale e un furgone sulla strada che collega Barberino di Mugello con Borgo San Lorenzo. Il guidatore del tir è stato ricoverato in codice rosso dopo essere precipitato in una scarpata per sette metri, forse anche a causa del buio, ma ora è cosciente. L’uomo è sceso dal suo mezzo, che era finito fuori dalla strada, ed è caduto sotto il piano di campagna. L’incidente è successo dopo le 19 al km 28,5 della strada provinciale 65. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Le cause sono in corso di accertamento.

L’autista della corriera è stato soccorso sul posto, due viaggiatori risultano illesi. Il conducente del furgone è stato portato all’ospedale di Borgo San Lorenzo.