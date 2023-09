Cade da una scala, grave operaio a Calenzano: incidente in fabbrica a Fibbiana

Codice rosso, ieri mattina, per un incidente sul lavoro avvenuto in una ditta di minuteria metallica che ha sede nella zona industriale di Fibbiana, a Calenzano. Stando alla prima ricostruzione effettuata dai tecnici dell’azienda sanitaria, l’infortunio è avvenuto intorno alle 9, quando un dipendente è caduto da una scala: l’impiegato, un 47enne italiano, era salito sulla scala per posare su uno scaffale alcune lastre di metallo ma, per cause in corso di accertamento, sarebbe finito a terra dopo avere effettuato un volo di due metri.

Sul posto sono intervenuti i tecnici Asl del Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) che hanno operato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e un’ambulanza inviata dal 118 con la squadra a bordo che ha effettuato i primi soccorsi al 47enne, apparso in condizioni serie. Subito dopo l’uomo è stato trasportato a Careggi, in codice rosso, per trauma cranico. La caduta dall’alto è una delle più frequenti in caso di incidenti sul lavoro e, nella Piana, sono stati diversi gli episodi registrati in passato con esiti, purtroppo, anche mortali.