Firenze, 15 novembre 2019 - Il maltempo e la pioggia potrebbero essere una delle cause della caduta di un grosso albero a Firenze. E' accaduto in via Enrico Pea, zona Coverciano. Il frastuono della pianta caduta improvvisamente ha richiamato l'attenzione della gente della zona, che ha dato l'allarme ai vigili del fuoco. Sono intervenuti gli uomini del comando di Firenze. L'albero ha travolto una vettura parcheggiata, un lampione e il contatore del gas. Solo per un caso in quel momento non passava nessuno. I vigili del fuoco hanno rimosso la pianta e messo in sicurezza l'area interessata. Sono intervenuti anche la Polizia Municipale e personale delle aziende del gas e dell'illuminazione pubblica.

