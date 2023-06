Cadavere in Arno a Lastra a Signa: si tratta di un giovane

Lastra a Signa (Firenze), 8 giugno 2023 – Il cadavere di un giovane straniero è stato recuperato nel fiume Arno all'altezza della zona di Brucianesi, a Lastra a Signa.

Il corpo del giovane è stato avvistato da un passante sul lato del fiume che insiste sul territorio di Carmignano. Il corpo del giovane è stato trasportato ad anatomia patologica dell'ospedale di Pistoia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Poggio a Caiano.

Secondo le forze dell'ordine potrebbe trattarsi dell'uomo che è stato visto lanciarsi nell'Arno vicino alla Pescaia delle Cascine, a Firenze, il 28 maggio scorso.

Il corpo dell'uomo, nonostante le battute di ricerca dei vigili del fuoco della sede centrale di Firenze Ovest con sommozzatori e gommone, non avevano dato alcun esito, come pure il sorvolo della zona con l'elicottero dei vigili del fuoco di Cecina. L'autopsia, in corso in queste ore, oggi 8 giugno, potrà chiarire i dubbi sull'identità.