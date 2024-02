Cacciatore di storni fuori stagione: nei guai 80enne

Lo hanno sorpreso a cacciare storni fuori dal periodo consentito, senza né porto d’armi valido né autorizzazione all’uso dell’appostamento.

È successo ieri mattina fra via delle Bertesche e via Argine Strada, a Signa, dove le guardie venatorie volontarie delle Federazione italiana caccia, appartenenti al coordinamento provinciale, erano intervenute a seguito di segnalazioni. Alcuni cittadini della zona avevano infatti avvertito nei giorni scorsi degli spari vicino al percorso stradale, sollecitando un controllo.

Arrivate in zona, le guardie venatorie volontarie non hanno trovato cacciatori in prossimità della strada, ma hanno notato alcuni richiami a giostra, del tipo utilizzato per la caccia allo storno, vietata in questo periodo dell’anno. Si sono quindi avvicinati a un appostamento fisso, regolarmente autorizzato, trovando all’interno una persona diversa rispetto a coloro che avrebbero potuto usare lo spazio. Nascosto in attesa di sparare agli storni (senza essere però ancora riuscito a prenderli) c’era un 80enne di Firenze, con un fucile calibro 12 e relative munizioni. Dal controllo è risultato che, oltre ad aver abusivamente occupato l’appostamento e a utilizzare richiami non consentiti in questo periodo, il fiorentino aveva anche il porto d’armi scaduto. Come previsto in casi del genere, le guardie venatorie delle Federazione italiana caccia hanno chiamato la polizia provinciale e nei confronti dell’anziano sono scattate varie sanzioni amministrative, oltre alla denuncia per detenzione di arma da fuoco senza porto d’armi. Il fucile è stato infine sequestrato.

Li.Cia.