Busto Arsizio padrona. Firenze, adesso è crisi

VOLLEY BUSTO ARSIZIO

3

IL BISONTE FIRENZE

1

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Bracchi 16, Fini (L2) ne, Piva 18, Fields 5, Lualdi 9, Sartori 11, Carletti 1, Frosini, Giuliani ne, Zannoni (L1), Sobolska ne, Valková, Boldini 9. All. Cichello.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Ribechi (L2) ne, Ishikawa 22, Leonardi (L1), Battistoni, Alsmeier 10, Cesé Montalvo 1, Kipp 14, Lazic, Mazzaro 7, Graziani 6, Agrifoglio, Kraiduba 4. All. Parisi.

Arbitri: Cappello – Saltalippi.

Parziali: 25-16, 25-20, 20-25, 25-18.

La partita che non ti aspetti. Il Bisonte Firenze esce dal campo del Busto Arsizio rimediando la quarta sconfitta consecutiva in campionato ma, soprattutto, con molti rimpianti per essere riuscito a reagire solo nel terzo set al dominio indiscusso delle Farfalle che non vincevano da quattro giornate, mancando così un’occasione sulla carta alla portata per tenersi a contatto di quell’ottavo posto che ora, invece, si allontana (-4 dal Vallefoglia). Le avversarie sono state superiori in tutto, decisive in attacco (Piva 18 punti, MVP; Bracchi 16) e superlative in difesa con la regia di una Boldini in stato di grazia. Delle bisontine, a livello individuale, si "salvano" Ishikawa (top player con 22 punti), Kipp (14) e Alsmeier (10) che hanno cercato invano a più riprese di ridare ossigeno a una squadra che è sembrata irriconoscibile. Appellandosi all’esperienza Parisi le ha provate di tutte ruotando in campo anche le giocatrici della panchina, ma è stato inutile; evidentemente si era spenta la luce. Il primo e il secondo set non hanno avuto storia. Nel terzo si è vista la reazione, svanita pi nel quarto.

Franco Morabito