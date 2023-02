Bussolin nuovo segretario provinciale "Firenze non più solo per la sinistra" Chi entra nel consiglio direttivo

Federico Bussolin è stato eletto per acclamazione nuovo segretario provinciale della Lega fiorentina. "Ringrazio i tantissimi militanti presenti per la fiducia accordatami, che ripagherò impegnandomi al massimo, affinchè Firenze e la sua Provincia non siano più terreno di esclusiva conquista della Sinistra", afferma il neosegretario leghista. Ad affiancare il segretario, il consiglio direttivo composto da Marco Cordone, Daniele Baratti, Filippo La Grassa, Ruggiero Manfredi, Federico Buonriposi, Alessandro Salvadori, Susi Giglioli, Nicola Muncibì, Vito Poma e Cecilia Cappelletti.