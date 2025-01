Bus urta una casa: "Tratto pericoloso"

Farsi portar via una persiana dalla facciata di casa non gli era mai capitato. L’uomo abita a Faltona, a Borgo San Lorenzo, e la casa si affaccia sulla strada Faentina. L’altra sera, intorno alle 20, un bus di linea ha divelto la persiana, le auto che seguivano per fortuna non hanno avuto conseguenze, ma hanno sostato per rimuovere dalla strada i detriti e anche un portellone dell’autobus. "Il mezzo non si è neppur fermato - dicono i proprietari dell’abitazione -, e quel tratto è pericoloso, i veicoli vanno veloci, e anche il Comune non si è mai interessata del problema". Autolinee Toscane intanto si scusa per l’accaduto e annuncia un’indagine interna. Pare che tutto sia stato causato dall’apertura improvvisa della bauliera del bus. Si spiega che il conducente non si era potuto fermare per le curve sulla strada, ma poco dopo aveva avvisato la sala operativa. L’azienda ha preso contatti col proprietario, accertandosi dei danni e garantendo che sarà rimborsato.