Burri e Guttuso per la mostra su Brandi Rubiu

Inaugurata a Città di Castello la mostra "Vittorio Rubiu Brandi tra arte e vita" a cura di Lorenzo Fiorucci, che fino al 2 giugno arricchirà il percorso di visita della Pinacoteca con opere di Burri, Guttuso, Afro, Mannucci, Pascali e Ceroli. Una mostra che, come chiarisce il curatore, inaugura un tema inedito per la città, "quello dedicato alla critica d’arte del Novecento, aprendo un vero e proprio punto critico attraverso cui si potranno indagare in futuro altre personalità della critica d’arte", dice Fiorucci. Brandi Rubiu (nella foto), oggi 97 anni, è un protagonista di quella che un tempo era definita la critica militante ed è tra i primi ad aver seguito dagli anni ’60, col suo mentore Cesare Brandi, l’opera di Alberto Burri. In mostra sono presenti opere e documenti di Mannucci, Pascali, Burri, Ceroli, Schifano, Mattiacci e altri di cui Brandi Rubiu si è fatto interprete.