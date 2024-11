"Buon compleanno capo". Gli auguri al questore Auriemma dei dirigenti e dei funzionari

Festa a sorpresa in via Zara per il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma nel giorno del suo compleanno. Lo annuncia un post sulla pagina Facebook della Questura fiorentina, che prosegue "Questa mattina, quando è entrato nella Sala Cangiano della Questura, ha trovato ad accoglierlo tutti i dirigenti e i funzionari della Polizia di Stato fiorentina. Presenti al caloroso saluto anche il comandante provinciale della Guardia di Finanza Bruno Salsano, il comandante provinciale dei Carabinieri Luigi De Simone e la neodirigente superiore della Polizia di Stato Elisa Beatrice Cozza. Nell’occasione il Questore ha ricevuto in dono un quadro della nostra meravigliosa città gigliata che porterà sempre nel cuore e l’immancabile torta con sopra inciso “Buon Compleanno Capo”".